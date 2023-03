In januari en februari zijn er de helft minder woonkredieten afgesloten in ons land, vergeleken met een jaar geleden. De vastgoedmarkt koelt duidelijk in sneltempo af. Dat is niet verwonderlijk, want de rentevoeten zijn op korte tijd bijna verdubbeld. Daardoor kunnen kopers een pak minder lenen voor hetzelfde aflossingsbedrag. Al is zo’n afkoeling misschien niet slecht, na een periode van oververhitting in de vastgoedmarkt.