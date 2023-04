China heeft een succesvolle test gedaan met een magnetische zweeftrein. Doordat die geen contact maakt met de sporen, zou hij maar liefst 1.000 kilometer per uur moeten halen. De technologie is nog niet rijp en er zijn nog veel infrastructuurwerken voor nodig. Maar de Chinese autoriteiten zetten door, want ze willen met snelle zweeftreinen het platteland dichter bij de steden brengen.