Ons land zakt weg in de rangschikking van meest aantrekkelijke landen in de ogen van buitenlandse investeerders. We zitten nog maar net in de top-10 van Europa. Vlaanderen deed het nog wel goed, maar vooral Wallonië en Brussel hebben steeds meer moeite om investeringsprojecten aan te trekken. De grootste groeiers zitten in Zuid- en Oost-Europa. Een gevolg van de recente trend naar re-shoring en near-shoring.