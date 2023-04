In het hele land is er vorig jaar een recordaantal lege batterijen ingezameld. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Bebat, de organisatie die de ophaling en sortering van oude batterijen organiseert in ons land. Het merendeel van die oude batterijen gaat naar recyclagebedrijven. Maar ook het hergebruik ervan, vooral in het segment van de herlaadbare batterijen, wordt almaar meer onderzocht.