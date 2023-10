Sinds begin dit jaar hebben oplichters al voor bijna 11 miljoen euro buitgemaakt via valse online beleggingsplatformen. Beurswaakhond FSMA ontving ook al een kwart meer meldingen over frauduleuze praktijken dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar wellicht is dat nog maar het topje van de ijsberg. Heel wat slachtoffers doen immers geen aangifte. Met een campagne probeert de FSMA daarom te waarschuwen voor dit soort fraude.