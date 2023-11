BEKIJK – Wim Vermeir (AG Insurance) : ‘Vooruitzichten voor beleggers stuk beter in 2024’

In 2024 keren we terug naar het normaal. Dat voorspelt verzekeraar AG Insurance in zijn jaarlijkse financiële outlook. De inflatie is aan het intomen, de rente heeft haar piek bereikt en een recessie blijft uit. Voor beleggers wordt het stilaan terug business as usual. In de portefeuilles mag er volgens de verzekeraar opnieuw een mix van obligaties en aandelen. Tenminste, als de horizon van de belegger ver genoeg reikt.