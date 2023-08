De werkzaamheden aan de nieuwe Scheldetunnel in Antwerpen hebben een belangrijke fase bereikt: de toeritten tot de tunnel zijn tot op het diepste punt uitgegraven. Vanaf nu kan de echte bouw beginnen. De nieuwe Scheldetunnel is een cruciaal element in de Oosterweelverbinding. Hij gaat de linkeroever beter verbinden met de haven en de zuidelijke ring rond Antwerpen ontlasten.