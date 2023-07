Laadstress hoort voor de eigenaars van een elektrische auto binnenkort tot het verleden. De batterijen worden niet alleen krachtiger, het laden zal in de toekomst ook veel sneller gaan. In amper 10 minuten, met nieuwe laadtechnologie die volop ontwikkeld wordt aan de VUB. Laden aan een hoger voltage, met hogere efficiëntie en een lagere belasting voor het elektriciteitsnetwerk, dat is de missie van onderzoeksgroep EPOWERS.