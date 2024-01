BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws woensdag 24/01/24

De laadpalensector in ons land krijgt er een extra inkomstenbron bij. Voor publiek en semi-publiek laden en laden op het werk kan die voortaan e-credits verkopen aan fossiele brandstoffenleveranciers. We leggen uit hoe het systeem in elkaar zit. Amper een kwart van de zelfstandige kledingwinkels is écht rendabel. Dat blijkt uit een analyse van Trends en Trends Business Information. We praten erover in de studio met de nieuwe voorzitter van Mode Unie, Stefaan Allemeersch. Het foodtechbedrijf van voormalig Groen-politicus Hermes Sanctorum heeft een nieuw en groter R&D-center in gebruik genomen in Leuven. Wij namen een kijkje. In Duitsland is het treinverkeer flink ontregeld door een zesdaagse machinistenstaking. Die treft ook de Duitse economie. Volgens de Duitse industriefederatie zou de schade kunnen oplopen tot één miljard euro. In China lanceert de centrale bank een eerste stimulusmaatregel om de economie op te peppen. De banken moeten voortaan minder reserves aanhouden. Alleen winnaars én tech in Z-Beurs : zowel ASML als SAP boeken forse winsten. Tom Simonts legt uit hoe dat komt.