BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws woensdag 06/12/23

Het mediaanloon van onze top-CEO’s is verder gestegen, maar vooral hun Duitse en Britse collega’s zijn topverdieners. Onze bedrijven hebben een recordbedrag aan vennootschapsbelasting betaald, met TotalEnergies als opvallende nieuwkomer in de jaarlijkse top-3 van Trends. Het Leuvense Parkwind heeft z’n eerste buitenlandse windmolenpark opgeleverd, in de modderige bodem van de Baltische Zee. En verder: het opvallende zelfvertrouwen van Google bij de lancering van z’n ChapGPT-rivaal Gemeni en een beursbel die de planetaire doorbraak van Taylor Swift bezegelt. Beursgesprek met Tom Simonts met focus op TUI dat op volle toeren draait en het afslankingsmiddel van Eli Lilly.