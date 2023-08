BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws vrijdag 18/08/23

De nieuwe ‘Farmers Defence Force’ rolt de spierballen en legt de groeiende frustratie bloot bij landbouwers over het Vlaamse stikstofbeleid. Vlaanderen heeft er een grootschalig infstrastructuurproject bij: de metamorfose van het UZ Gent. De VIVES Hogeschool in Kortrijk maakt artificiële intelligentie tastbaar en integreert het in al z’n opleidingen. China blijft de economische actualiteit domineren: de vastgoednachtmerrie Evergrande duikt weer op en de groeiende malaise weegt ook op de beurzen. Volgens professor Marc De Vos zat dit er aan te komen en gaat het om een systeemfout.