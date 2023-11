BEKIJK – Z-Nieuws van vrijdag 10 november

Het Leuvense Materialise speelt een cruciale rol in de allereerste succesvolle oogtransplantie. Dankzij hun 3D-geprinte onderdelen kon de operatie uiterst nauwkeurig verlopen./Ozempic-maker Novo Nordisk investeert 5,6 miljard euro in extra productiecapaciteit./ De slabakkende e-commerce heeft geen impact op BPost. Het postbedrijf heeft vorig kwartaal méér pakjes geleverd in ons land. In de VS staat de pakjesbedeling wel onder druk./ De Britse economische groei is in het derde kwartaal stilgevallen. De hoge rente en de hoge inflatie maken dat de Britten minder besteden. / Generatie Z houdt het opvallend snel voor bekeken op de arbeidsmarkt. Eén op de zes aanwervingen in Belgische bedrijven eindigt al binnen de zes maanden en daar zitten opvallend veel jongeren bij, blijkt uit een onderzoek van Securex. / Wie volgt straks HR-topvrouw Rika Coppens op als nieuwe Manager van het Jaar? We stellen u de 3 genomineerden voor. Op Trends.be kan u mee bepalen wie van hen met de onderscheiding naar huis gaat. / In Trends Talk praat Francesca Van Thielen dit weekend met Gunter Pauli, auteur van de wereldwijde bestseller De Blauwe Economie./ Beursgast Philippe Gijsels werpt zijn licht op de markten. Opnieuw weerhouden de centrale bankiers beleggers van te veel hoogmoed.