BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws vrijdag 07/07/23

Europa, Vlaanderen en chipmachinebouwer ASML gaan massaal investeren in het Leuvense imec. Een manier om een eigen Europese chipindustrie uit te bouwen en minder afhankelijk te worden van Azië. Een ander speerpunt van het Europese beleid is waterstof uit hernieuwbare bronnen. Daarin speelt het Duitse Nucera een belangrijke rol. De dochter van het ThyssenKrupp-concern maakt een succesvol beursdebuut. Vakbonden en middenveldorganisaties willen dat alle werknemers in ons land minstens 25 dagen betaalde vakantie per jaar krijgen. Nu ligt het minimumaantal op 20 dagen, minder dan in de meeste buurlanden. Minister van Financiën Van Peteghem vraagt dat de Nationale Loterij stopt met sportweddenschappen. Die zijn te verslavend en brengen ook weinig op. De Amerikaanse minister van Financiën Yellen is op bezoek in China. Ze pleit daar voor ‘gezonde concurrentie’ tussen beide economische grootmachten. In Z-Beurs meet Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis de temperatuur van de markten. Wall Street weet niet goed hoe het moet reageren op het Amerikaanse jobrapport.