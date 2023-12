BEKIJK – Z-Nieuws van donderdag 28 december

Colruyt is op de Brusselse beurs het best presterende aandeel van het jaar. Het is bijna dubbel zoveel waard als begin januari. Dat blijkt uit de lijst van toppers en floppers die u terugvindt op onze website trends.be. Buitenlandse beleggers keren China de rug toe. Het meeste geld dat dit jaar naar Chinese aandelen vloeide, heeft ondertussen het land opnieuw verlaten. China was op de beurs jarenlang de publiekslieveling onder de groeilanden. Maar die tijd lijkt voorbij. We praten erover in de studio met Frank Vranken, chief investment officer bij Edmond de Rothschild. Zelfstandige moderetailers hebben een tegenvallend seizoen achter de rug. Dat blijkt uit een bevraging van ModeUnie. We gaan na hoe dat komt. Kmo’s willen volgend jaar minder flexi-jobbers inzetten, ook al kan dat nu in meer sectoren. Dat staat in de halfjaarlijkse kmo-barometer van HR-dienstverlener Acerta en werkgeversorganisaties Etion en VKW Limburg. Het Limburgse Clean Water Global heeft een half miljoen euro opgehaald. Het bedrijf haalt spoelwater van schilderbedrijven op en zuivert het. Een markt waar rek op zit. En de luchthaven van Charleroi is goed op weg om voor het tweede jaar op rij de passagierscijfers van voor covid te verbeteren. Toch heeft de luchthaven een kopzorg: de toegenomen afhankelijkheid van lagekostenmaatschappij Ryanair. In Z-Beurs staat Kris Kippers van Degroof Petercam stil bij de stijging van vastgoedspeler Atenor. En in de States bevindt de S&P500 zich op een zucht van een record. Is zoveel optimisme gerechtvaardigd?