BEKIJK – Z-Nieuws van donderdag 24 augustus

De Commissie Economie in het Vlaams Parlement komt vervroegd bijeen over de financiering van de ethaankraker van chemiereus Ineos, waarvan de omgevingsvergunning vernietigd is. Maar de oppositie blijft met een hoop vragen zitten: heel wat informatie blijkt geheim. De nieuwe staatsbon neemt een vliegende start. Al op de eerste dag is er alleen al via de overheid voor meer dan één miljard euro ingetekend. De Vlaamse ondernemersorganisatie Voka heeft een opvallende deelnemer gestrikt voor zijn zomerstages: de Franstalige voorzitter van de Ecolo-Groen-fractie in de Kamer. Het Brics-samenwerkingsverband breidt uit met zes landen, waaronder Saoedi-Arabië. Ontwerpers roepen de mode-industrie op om vissenhuid te gebruiken in plaats van leer. Een duurzaam alternatief, zo blijkt. In Z-Beurs gaat het over het verbluffende kwartaalrapport van chipontwikkelaar Nvidia, de recordwinst voor Deceuninck en Tessenderlo, dat voor dit jaar een winstdaling voorspelt.