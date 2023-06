De Vlaamse gemeenten doorstaan de inflatiecrisis verrassend goed. Dankzij besparingen, maar ook omdat de inkomsten stijgen. De Belgische webshops winnen marktaandeel op hun grote buitenlandse rivalen. Er is wel degelijk toekomst voor lokale ondernemers in e-commerce. En de Turkse centrale bank slaat het stuur om. Ze verhoogt de rente in één klap naar vijftien procent. Dat zijn de hoofdpunten van Z-Nieuws van donderdag 22 juni.