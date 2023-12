BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws donderdag 07/12/23

Landbouwers smeken om meer rechtszekerheid op landbouwbeurs Agribex. Steeds meer landbouwers stellen grote investeringen uit. De aanslepende onzekerheid rond het stikstofakkoord is ook voelbaar bij de bank Crelan die de investeringsaanvragen in bepaalde segmenten zag dalen. In de studio Wim Vranken, verantwoordelijk voor ondermeer de krediettoekenning aan landbouwbedrijven voor de Crelan. De Leuvense start-up Solhyd haalt 6 miljoen euro op bij Vlaamse investeerders. Met z’n innovatieve waterstofpanelen wil het de wereld veroveren. Er komt volgend jaar opnieuw een staatsbon op 1 jaar. Dat heeft het Agentschap van de Schuld bevestigd. De schatkist wil er 13,5 miljard euro mee ophalen. 75 procent van de Belgen heeft vorig jaar online aankopen gedaan. Dat is ruim boven het Europese gemiddelde van 68 procent. Het Belgische percentage stagneert wel na de forse toename tijdens de coronapandemie, zo blijkt uit een rapport van de FOD Economie. Bedrijfsleiders sparen fors minder voor hun pensioen. Dit jaar hebben ze een kwart minder premies gestort in zogenaamde Individuele Pensioen-toezeggingen. Zo meldt ons magazine Trends. China streeft evenwichtige handelsrelaties na met de Europese Unie. Dat heeft de Chinese president Xi Jinping vandaag gezegd op de Europees-Chinese top in Peking. Hij reageert hiermee op de kritiek van von der Leyen op het snel oplopende handelstekort met China. Dat is de voorbije 2 jaren verdubbeld tot bijna 400 miljard euro. In het beursgesprek met Kris Kippers van Degroof Petercam: de beleggersdag bij Bekaert en AMD legt Nvidia het vuur aan de schenen.