BEKIJK – Z-Nieuws van donderdag 5 oktober

China bespioneert ons mogelijk via het distributiecentrum van Alibaba op de luchthaven van Luik. De Staatsveiligheid kijkt er met argusogen naar. Jonathan Holslag legt uit wat China met die logistieke info kan aanvangen. In augustus hebben de Belgen bijna 18 miljard van hun spaarboekjes gehaald, een ongezien bedrag. Dat komt uiteraard door het succes van de Staatsbon. Peter Devlies, CEO van Argenta, legt in onze studio uit waarom de spaarbank de Staatsbon boycotte en in ruil z’n klanten een termijnrekening aanbood. Het aantal fouten in de uitgaven van de Europese Commissie blijft maar toenemen, al drie jaar op rij. De foutenmarge bij de toekenning van Europese subsidies ligt veel te hoog, vindt de Europese Rekenkamer. Het Belgische Rekenhof buist dan weer de Belgische jaarrekening voor 2022. Een WWF-rapport legt de landen bloot die achterop hinken in windenergie, naast de voorlopers. Duitsland zal enkele bruinkoolcentrales indien nodig opnieuw activeren, om mogelijke elektriciteitstekorten op te vangen tijdens de koude wintermaanden. De Limburgse brandstoffenverdeler Comfort Energy Group koopt zich in bij het Nederlandse Future Fuels, dat onder andere actief is in “hernieuwbare diesel”. / Z-Beurs met Kris Kippers over de deal die in de maak is tussen de familie Saverys en rederij Frontline om de patstelling bij Euronav te doorbreken. Kippers bespreekt ook de enorme koersval van 40 procent bij treinbouwer Alstom en de verkoopcijfers van Constellation Brands, de grote rivaal van AB InBev op de belangrijke Amerikaanse markt.