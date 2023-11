BEKIJK – Z-Nieuws van dinsdag 28 november

.Biotechbedrijf Argenx gaat op de beurs onderuit na tegenvallende tests naar de behandeling van bloedingsziekte ITP. Een eenmalige tegenslag? Trends-collega Danny Reweghs geeft duiding in de studio. Het rendement van de nieuwe staatsbons is bekend: ze brengen 1,82 en 2,03 procent netto op. Een pak minder dan de eenjarige, fiscaalvriendelijke staatsbon van september. Het Agentschap voor Natuur en Bos legt een bom onder Project One, de ethaankraker die het Britse chemiebedrijf Ineos wil bouwen in de Antwerpse haven. Het geeft de bijgewerkte vergunningsaanvraag een ‘niet gunstig’ advies. De Chinese webwinkel Shein wil volgend jaar naar de Amerikaanse beurs trekken. Dat melden Engelstalige media. Shein is een fast fashion retailer, die trendy kleren online verkoopt. Spotgoedkoop, maar ook omstreden. In Z-Beurs gaan we verder in op vastgoedbedrijf Atenor, dat ruim 181 miljoen euro ophaalt. En er is nieuws over de mogelijke overname van softwarebedrijf Figma door Adobe.