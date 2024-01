BEKIJK – Z-Nieuws van dinsdag 9 januari

.Dienstencheques bestaan twintig jaar. Maar werkt het systeem eigenlijk wel? We maken de balans op met arbeidsmarktexpert Jan Denys van Randstad. Steeds meer gezinnen zijn bereid een woning te kopen die ze moeten renoveren. Dat stelt ING vast. Er is de gestegen hypotheekrente. Bovendien zijn energiezuinige woningen duurder geworden, terwijl de prijzen van woningen met een slechte EPC-score gedaald zijn. De Antwerpse fintechstart-up Unbox heeft een geslaagde kapitaalronde achter de rug: de Britse bank HSBC en de federale overheidsholding SFPIM pompen er samen twaalf miljoen euro in. We leggen uit wat Unbox precies doet en waarom investeerders er brood in zien. Boeing gaat na opening van de beurs opnieuw in het rood. De aanslepende problemen met de 737 Max 9-toestellen blijven de vliegtuigbouwer parten spelen. In Z-Beurs gaat analist Erik Joly in op de recordvraag naar Belgisch schuldpapier. En hij kijkt naar de koers van Hays. De rekruteringsspecialist is met een bericht naar buiten gekomen waar beleggers niet vrolijk van worden.