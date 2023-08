De tijd dat alleen liefdadigheidsinstellingen via textielcontainers oude kleren inzamelden, is voorbij. Tweedehandskleding is big business geworden. Dat blijkt uit een onderzoek van ons zusterblad Knack. Steeds vaker drukken privéspelers liefdadigheidsinstellingen uit de markt. De strijd om de textielcontainer woedt volop, zo blijkt.