600 miljoen euro. Dat forse bedrag investeert de Turkse glasfabrikant Ciner Glass in haar nieuwe fabriek in het Limburgse Lommel. De fabriek komt er op vraag van de drankenproducenten. Zij worstelen volop met een stijgende vraag én een groot tekort aan glas. 70% van de flesjes die in de nieuwe fabriek van de band zal rollen, is dan ook bestemd voor de Belgische markt.