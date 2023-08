Om 10 uur vanavond -een dag later dan gepland- start de langverwachte renovatie van het viaduct van Vilvoorde. Tegen 2031 pas zullen de werken klaar zijn. De renovatie van deze belangrijke verkeersader staat garant voor jàren grote verkeershinder. De aannemer en mobiliteitsorganisatie Touring proberen die hinder zo klein mogelijk te krijgen, door weggebruikers in ons land en in het buitenland te sensibiliseren.