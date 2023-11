Opluchting in Hollywood. Nadat in september al de schrijversstaking beëindigd werd, lijkt nu ook die van de acteurs voorbij. Na 4 maanden van protest hebben de acteursvakbond en de Hollywoodstudio’s een voorlopig akkoord bereikt. De acteurs krijgen ondermeer een hoger minimumloon en ze mogen mee delen in de winst van streamingdiensten. Ze krijgen ook garanties rond het gebruik van kunstmatige intelligentie.