Ryanair heeft meer dan vijf miljoen euro aan sociale bijdragen in ons land ontweken door piloten onrechtmatig in te schrijven als zelfstandige. En 1.014 cabinemedewerkers waren in Ierland ingeschreven terwijl ze hier werkten. Het zijn cijfers die naar boven zijn gekomen na parlementaire vragen. Zo krijgen we voor het eerst zicht op wat het gerecht Ryanair verwijt.