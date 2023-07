De haven van Antwerpen en Zeebrugge ziet z’n goederenoverslag met 5,5% terugvallen. De fusiehaven ontsnapt dus niet aan de terugval in de wereldhandel, maar doet het wel opvallend beter dan z’n concurrenten. Zo zagen we vorige week nog dat Norh Sea Port liefst 11% terugval moest slikken. Port of Antwerp-Bruges herovert dan ook marktaandeel, ondermeer op z’n grote concurrenten Hamburg en Rotterdam.