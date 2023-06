BEKIJK – New York voert als eerste stad in VS rekeningrijden in: ‘De bosbranden in onze eigen straten’

New York voert als eerste stad in de VS rekeningrijden in. In hartje Manhattan, het zakendistrict, zullen voertuigen normaal vanaf de lente van volgend jaar tolgeld moeten betalen. New York treedt daarmee in de voetsporen van grote steden als Londen, Stockholm en Singapore. Eigenlijk wilde New York het rekeningrijden al in 2021 invoeren. Maar onder Donald Trump bleef de goedkeuring ervoor door het Ministerie van Verkeer uit.