Over een dikke week opent in Brussel de multidisciplinaire hotspot “Mix”. Het is een kruisbestuiving van werken, sporten, wellness, logeren en gastronomisch genieten. Daarmee speelt het in op de nieuwe trend van “bleisure travel”, een combinatie van business en pleasure, werken en ontspannen dus. Mix is een grootschalig renovatieproject van het voormalige hoofdkantoor van verzekeraar Royale Belge in Watermaal-Bosvoorde. Met een prijskaartje van 60 miljoen euro…