North Sea Port heeft een stevige klap gekregen. De goederenoverslag in de havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen is vorig jaar met liefst elf procent gekelderd. North Sea Port is meer dan andere havens afhankelijk van de industrie en minder van consumentengoederen. Precies die industrie zit in de hoek waar de klappen vallen. En de CEO van North Sea Port verwacht dit jaar niet veel beterschap.