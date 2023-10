De Amerikaanse centrale bank gaat de rente begin november niet verder optrekken. Zo besluiten analisten na de passage van FED-voorzitter Jerome Powell in The Economic Club van New York. De milde toon van Powell hangt samen met de piekende rente op langlopend overheidspapier. Die blijft flirten met de magische kaap van 5 procent. Samen met de opbouwende spanning rond het Midden-Oosten zorgt dat voor een grauw beursklimaat.