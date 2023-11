Na 32 jaar valt het doek over Oxurion, het voormalige Thrombogenics. Het eens zo beloftevolle Leuvense biotechbedrijf vraagt het faillissement aan, nu ook het laatste kandidaat-medicijn niet blijkt te werken. Nochtans wist het in 2013 als eerste Belgische biotechbedrijf ooit om een medicijn op de Amerikaanse markt te lanceren: Jetrea. Maar commercieel werd dat een flop. Sindsdien is het nooit meer goedgekomen.