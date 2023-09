De schuldeisers grijpen de macht bij het Mechelse biotechbedrijf Biocartis. In ruil voor de kwijtschelding van 132 miljoen aan schulden, krijgen ze het bedrijf in handen. De huidige aandeelhouders verliezen dus hun volledige inleg. De beurskoers van Biocartis was de voorbije 4 jaar al verschrompeld, maar deze coup de théâtre hadden waarschijnlijk weinigen verwacht.