De cryptokoning. Zo werd Sam Bankman-Fried met enig ontzag genoemd. Nu riskeert hij jarenlang achter de tralies te verdwijnen. De jury in Manhattan heeft hem immers over de hele lijn schuldig bevonden in het proces rond het omgevallen cryptoplatform FTX, dat-ie had opgericht. Volgens de openbare aanklager pleegde Bankman-Fried zelfs een van de grootste financiële fraudes in de Amerikaanse geschiedenis.