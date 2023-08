Bpost neemt nog dit jaar 14 nieuwe Double Deck Trailers in gebruik en wil zo haar transport verder verduurzamen. In zo’n oplegger is plaats voor 69 containers, dat zijn er 25 meer dan in een gewone vrachtwagen. Bpost zal de trailers gebruiken om pakketjes te vervoeren tussen de sorteer-en de distributiecentra. De trailers zijn uitgerust met vooruitstrevende opties, zoals een verstelbare vloer.