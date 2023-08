President Joe Biden wil niet dat andere landen nog langer profiteren van Amerikaans kapitaal en kennis. Met een presidentieel decreet verbiedt hij Amerikaanse hoogtechnologische investeringen in het buitenland. Het verbod is in de eerste plaats bedoeld tegen China, dat de laatste jaren op technologisch en militair vlak een grote inhaalbeweging gemaakt heeft. Dat ondermijnt onze veiligheid, vindt Biden.