Ze zijn al meer dan eens dood en begraven verklaard: de shoppingcentra. Maar volgens het Antwerpse Ceusters, in ons land de grootste onafhankelijke beheerder van shoppingcentra, is er sprake van een revival. In de voorbije zomermaanden zag het in zijn negen locaties, waaronder Kortrijk, Sint-Niklaas, Wijnegem en Dockx in Brussel, 8,5 procent méér bezoekers. Uiteraard is het belabberde zomerweer een belangrijke verklaring, maar nieuwe winkels spelen ook een rol.