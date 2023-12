De jonge, niet-beursgenoteerde groeibedrijven in ons land hebben dit jaar zowat de helft minder risicokapitaal opgehaald dan in 2022. Dat schrijft De Tijd en bevestigt durfkapitaalvereniging BVA. De trend is ook in de rest van Europa merkbaar. Voor 2024 zijn de investeerders optimistischer gestemd. Al verleggen ze hun focus meer van groei naar rendabiliteit.