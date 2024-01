AZ Groeninge in Kortrijk pioniert met de geneeskunde van de toekomst, dankzij een eigen 5G-netwerk. Als eerste ziekenhuis in de Benelux. AZ Groeninge werkt daarvoor samen met Proximus in een pilootproject. De federale overheid subsidieert. De inzet van supersnelle dataverbindingen moet een revolutie teweegbrengen in onze gezondheidszorg.