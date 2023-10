Er is steeds vaker een overschot aan wind- of zonne-energie. Alpro, de producent van plantaardige alternatieven voor zuivel, start op zulke momenten voortaan z’n nieuwe elektrische stoomketels. Zo verlaagt het bedrijf zijn CO-uitstoot en gasfactuur. Het project Power2Heat, in samenwerking met energiecoöperatie Beauvent, kostte 9,5 miljoen euro. Grote energieverbruikers passen de techniek al langer toe, maar voor middelgrote verbruikers als Alpro is het vrij zeldzaam.