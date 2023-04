Bedrijven kunnen hun medewerkers al langer als extraatje een fitnessabonnement geven. En nu ook een natuurabonnement. Daarmee kan hun personeel onder begeleiding van rangers de natuur intrekken om iets bij te leren, voor een teambuilding of gewoon voor hun welzijn. Bij ons is het natuurabonnement nieuw. Vanmorgen is het in Maasmechelen gelanceerd door het bedrijf Forest Fwd en het enige Nationaal Park van Vlaanderen, Hoge Kempen.