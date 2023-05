Vanaf vandaag is het Vlaamse imec.istart ook actief in Wallonië. Imec.istart is de incubator van het wereldvermaarde Leuvense onderzoekscentrum voor chips en nanotechnologie. De incubator wil Waalse techbedrijven helpen groeien, met 50.000 tot 250.000 euro startkapitaal en intensieve begeleiding. Ze doen dat samen met het Waalse investeringsfonds Noshaq, dat in Luik bouwt aan een heus ecosysteem voor starters.