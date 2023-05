Conix, CEO Torfs: “Als je investeert in je medewerkers, dan vertalen ze dat op werkvloer”

Schoenenketen Torfs denkt er niet aan om in het spoor van Delhaize te treden en zijn winkels door te schuiven naar zelfstandige uitbaters, hoewel dat een besparing op personeelskosten zou opleveren. Goed betaalde medewerkers zijn de grootste troef van Torfs, aldus CEO Lise Conix in Trends Talk dit weekend. “Onze loonkost weegt zwaar door omdat we de beste service willen leveren aan onze klanten. Daarom zullen we absoluut niet besparen op personeel. Als je investeert in je medewerkers, dan vertalen ze dat op de werkvloer.”