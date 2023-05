Z-Sustainable Future: Onderzoek naar klimaatrobuuste landbouwgewassen 30/05/23

De verwachting is dat de zomers in Vlaanderen de komende jaren steeds meer periodes van hitte en droogte zullen kennen. Om de landbouw hiertegen te beschermen, loopt een onderzoek dat de droogtetolerantie van geteelde gewassen wil verhogen. Suikerbietenfabrikant SESVanderHave werkt hiervoor samen VITO. Het Sense of field project maakt gebruik van drone- en satellietbeelden om data te verzamelen over de impact van het klimaat op landbouwgewassen.