De werknemersrechten rond smartphone en laptop: 3 vragen beantwoord

Verschillende overheidsinstanties verbieden hun werknemers bepaalde apps te gebruiken op de smartphones en laptops waarop ze werken. De vraag is of privéwerkgevers dat ook kunnen. Melissa Menschaert, juridisch expert bij de hr-dienstverlener Partena, legt uit hoe dat zit.

1. Mag een privé-bedrijf apps verbieden voor werknemers?

“Als een smarphone of laptop van de werkgever is en de werknemer gebruikt die voor het werk en privé, dan blijft het toestel eigendom van de werkgever en kan die de installatie en het gebruik van bepaalde apps verbieden. Dat moet wel in het arbeidsreglement staan. Werkgevers kunnen dan ook specifieke regels opleggen rond app-gebruik. Als het toestel van de werknemer is, kan de werkgever ook het gebruik van bepaalde apps verbieden of beperken tijdens de werkuren.”

2. Kunnen werkgevers hun werknemers daarop controleren?

“Een werkgever mag controleren of de werknemer de richtlijnen die zijn vastgelegd in het arbeidsreglement naleeft. De cao laat toe dat de werkgever binnen bepaalde grenzen controle uitoefent op de toestellen die hij ter beschikking stelt aan werknemers. De werkgever moet via die controle legitieme doeleinden nastreven en de werknemer erover inlichten.”

3. Mag de werkgever ook de privétoestellen van werknemers controleren?

“Dat is niet mogelijk om privacyredenen. De werknemer kan dan enkel worden gestraft als hij of zij op heterdaad betrapt wordt. Dat zorgt voor bijkomende bewijsmoeilijkheden. Werknemers moeten wel voorzichtig blijven wanneer ze bepaalde apps gebruiken, ook op een privétoestel. Communicatie via een app kan men als openbaar beschouwen, dus werknemers letten er het best op dat ze niet de belangen van hun werkgever schaden of vertrouwelijke informatie delen over hun werkgever.”