Oplichting, diefstal en hoge kosten op vakantie: zo bent u beschermd

Verzekeraars schuiven dezer dagen maar al te graag hun reisbijstandsverzekering naar voren. Zo’n bundels lijken heel compleet, maar ze bieden geen pasklaar antwoord in geval van diefstal of oplichting op vakantie. Andere maatregelen en verzekeringen beschermen u wel.

Niet uw reisbijstandsverzekering, wel uw diefstalverzekering van thuis schiet te hulp als u het slachtoffer zou worden van diefstal op vakantie. Die is vaak een onderdeel van de brandverzekering. “Het gaat enkel om gevallen van ontvreemding in de hotelkamer of de vakantiewoning. De verzekerde moet een bewijs kunnen leveren van de diefstal en legt dat voor aan de verzekeraar. Schakel ook de lokale politie in”, adviseert Peter Wiels, woordvoerder van Assuralia. Uw verzekeraar neemt contact op met het hotel of de verhuurder van de vakantiewoning, die ook een aanspraak kan doen op zijn verzekering.

Maar stel, u arriveert op uw vakantieplaats en uw geboekte vakantiewoning blijkt niet te bestaan of voldoet niet aan de omschrijving in de advertentie. In geval van oplichting komen de meeste reisbijstandsverzekeringen niet tussenbeide, tenzij die met een juridisch luik uitpakken. Belangrijk is dat u daarom vooraf controleert of u beschermd bent tegen oplichting via het platform waarmee u boekt. De meeste grote boekingswebsites hebben zo’n bescherming ingebouwd.

Een vaak voorkomende maatregel bestaat erin dat hotels of eigenaars van vakantiehuizen pas 24 uur na de eerste verblijfsdag worden betaald door de boekingssite. Er is dan ruim voldoende tijd om oplichting te melden. Meestal hebt u vervolgens recht op een terugbetaling en sommige websites gaan zelfs op zoek naar een alternatief verblijf, ook al is dat er een in een hogere prijsklasse. Lees om zeker te zijn vooraf in de voorwaarden of de veelgestelde vragen welke stappen de boekingswebsite nemen tegen oplichting.

Hoge kosten

Er zijn uiteraard ook nog andere manieren waarop u als toerist tegen hoge kosten aanloopt. In landen waar de euro niet wordt gebruikt, proberen ze soms om u tegen een ongunstige wisselkoers in euro te laten betalen. Let erop dat u in de lokale munt afrekent en houdt ook een oogje in het zeil bij geldwisselkantoren. Een snelle zoekopdracht op Google leert u wat een eerlijk tarief is.

Maar voor u uw smartphone erbij neemt: denk eerst goed na of u geen dure roamingkosten betaalt op uw vakantiebestemming. Binnen de Europese Unie en in het Verenigd Koninkrijk zit u veilig, maar let wel op bij een reis door Zwitserland, Monaco, San Marino en Andorra. De kans bestaat namelijk dat u dan tijdens het surfen meerdere euro’s per megabyte (MB) betaalt, zelfs bij een korte rit over de autosnelweg. Schakel daarom altijd de roaming uit via de instellingen van uw smartphone.

Surfen via wifi op de hotelkamer gebeurt wel nog steeds kosteloos. Wilt u ook met het huisfront bellen buiten de met airco gekoelde kamer van uw verblijf? Schaf in die landen dan een prepaidsimkaart aan bij een lokale provider. Dan weet u dat u nooit een meerprijs te wachten staat boven op de aanschafprijs van de pepaidkaart. Vakantie was nog nooit zo zorgeloos.

