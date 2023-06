4 manieren om uw geld terug te vorderen als u een reis annuleert

Soms valt een vakantie voor het vertrek al in het water. Onverwachte ziekte of familiale problemen zijn veelvoorkomende oorzaken van de annulering van reizen en vluchten. Maar zonder de dekking van een reisannuleringsverzekering is de kans bijzonder groot dat de luchtvaartmaatschappij niets terugbetaalt. Dit zijn vier manieren om uw geld terug te vorderen.

De meeste verzekeringen zijn optioneel en mensen nemen daarom meestal alleen de verzekeringen die voor hen bijdragen aan een zorgeloze nachtrust. Als u niet verzekerd bent voor de annulering van uw vliegvakantie, dan is er geen manier om geld terug te vorderen wanneer u onverwachts de reis annuleert. U kunt dan hoogstens met de vliegmaatschappij contact opnemen om de inbegrepen luchthaventaks of de internationale toeslag terug te vorderen.

1. Verzekerd via de luchtvaartmaatschappij

Bij het boeken van een vlucht kan het interessant zijn om even stil te staan bij de verschillende tarieven van een vlucht. Trends stelt vast dat luchtvaartmaatschappijen tal van annuleringsverzekeringen aanbieden, telkens met een verschillend pakket van voorwaarden voor de terugbetaling en sterk variërende prijzen. Welk bedrag u na de annulering terugziet, kan ook afhangen van hoe ver u nog bent verwijderd van de datum van vertrek. Kortom: oplettendheid bij het afsluiten van zo’n verzekering is geboden.

Maar wat mag dat kosten? We nemen een bestaande verzekering van een luchtvaartmaatschappij als voorbeeld. Wanneer u deze zomer met uw partner naar Barcelona vliegt en de tickets kosten samen 735 euro, dan betaalt u 40 euro per persoon voor een reisverzekering, die u onder meer waarborgt in geval van ziekte of een onverwacht ontslag, maar even goed wanneer een huwelijk of een communiefeest wordt gepland op een dag dat u normaal op reis bent.

2. Geboekt via de kredietkaart

Reizigers met een kredietkaart, zoals Visa of Mastercard, hebben vaak al een reisannuleringsverzekering. Velen zijn zich daar niet van bewust. Ze geldt als de vlucht, de pakketreis of de hotelboeking met de kredietkaart betaald is. Die verzekeringen van kredietkaarten hebben vaak minder soepele annuleringsvoorwaarden. Ze dekken wel een annulering wegens een overlijden in de familie of een ernstige ziekte, maar verwacht geen terugbetaling wegens bijvoorbeeld een communiefeest, wat bij sommige verzekeringen van vliegmaatschappijen wel kan.

Daar staat tegenover dat een kredietkaart in veel gevallen een voordeliger bescherming biedt, vergeleken met de producten van luchtvaartmaatschappijen. Voor 50 euro per jaar kan men een volledige terugbetaling van een reis genieten. Daarmee is niet alleen de vlucht gedekt, maar ook andere kosten die met de kredietkaart zijn betaald. En de kredietkaart biedt nog voordelen. Kopers hebben recht op een verlengde garantietermijn van de producten die ze kopen, kunnen uitgesteld betalen en flexibel online en in het buitenland betalen.

Geschrapte of gemiste vlucht Als een vlucht wordt geannuleerd, neemt u contact op met de luchtvaartmaatschappij in verband met de terugbetaling of de omboeking. U hebt vaak recht op een financiële compensatie, ook wanneer er ernstige vertraging is. Mist u uw vlucht doordat er bijvoorbeeld ernstige file is of problemen op het spoor, dan hebt u zelden recht op een terugbetaling.

3. Gratis annuleren

Het kan ten slotte ook een goed idee zijn een hotel of een B&B buiten een pakketreis te boeken. Op onlineplatformen als Booking.com of Airbnb willen accommodaties vaak het verschil maken met uiterst soepele annuleringsvoorwaarden. In veel gevallen kunnen die enkele weken tot zelfs een dag voor de reis geannuleerd worden, zonder meerprijs bij de boeking. Klanten krijgen dan een deel of het volledige bedrag terug, afhankelijk van de voorwaarden van de accommodatie. Trends vond meerdere voorbeelden van B&B’s die het volledige bedrag terugbetalen, zelfs wanneer men pas 24 uur voor aankomst annuleert.

4. Reisbijstand

Er zijn ook reisbijstandsverzekeringen die een bundel aanbieden met dekking van medische kosten, bijstand onderweg en een annuleringsverzekering. In de meeste gevallen kan men die bundel zelf samenstellen. Die pakketten zijn handig voor wie door de bomen het bos niet meer ziet, maar daarom zijn ze nog niet altijd de goedkoopste keuze. Bij een van de bekende verzekeraars kost het 290 euro voor een jaar. Sommige verzekeraars bieden ook juridische bijstand aan, of de mogelijkheid om het transport van bagage te verzekeren. Door te vergelijken kunt u geld besparen. U hebt het best ook oog voor het maximale bedrag waarvoor de verzekering tussenbeide komt.

