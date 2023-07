ING lanceert een nieuwe formule: zichtrekening met ingebouwde verzekeringen

ING lanceert een nieuwe bankpakket: ‘Do More’ omvat een zichtrekening met twee automatische verzekeringen en een check-up door een financiële coach.

Kredietkaarten van banken waar verzekeringen aan gekoppeld zijn, bestaan al langer. Maar ING koppelt dus verzekeringen aan een zichtrekening.

Het gaat daarbij om een aankoopverzekering en een ticketannulatieverzekering. De eerste dekt de aankoop van bijvoorbeeld een nieuwe smartphone, betaald met de debetkaart, tegen onopzettelijke schade of diefstal met geweldpleging. De verzekering geldt voor 90 dagen na de aankoop- of leveringsdatum. De aankoopverzekering geldt zowel voor producten die online gekocht worden, als in fysieke winkels. De vergoeding is gelimiteerd op 3000 euro per schadegeval en per periode van 12 opeenvolgende maanden na het eerste schadegeval.



De ticketannulatieverzekering bepaalt dat wie door ziekte, ongeval of diefstal niet naar een concert, festival of andere shows kan gaan, het bedrag terugbetaald krijgt. Voorwaarde is wel dat het ticket minimaal 25 euro kost.

Financiële check-up

Naast de twee ingebouwde verzekeringen hebben rekeninghouders ook recht op een gepersonaliseerde, financiële check-up door een financiële coach.

“Het beheren van onze dagelijkse bankzaken doen we steeds vaker online of met onze smartphone. Als bank komt het er meer dan ooit op aan om als financiële coach, de koopkracht van rekeninghouders te beschermen.,” klinkt het in een persbericht.

Wat kost het?

Het ‘Do More’-pack is gratis voor rekeninghouders tussen 18 en 25 jaar. Voor anderen kost het 5 euro per maand. Klanten die ook hun salaris, pensioen of minstens 700 euro per maand op de zichtrekening laten storten, betalen slechts 1,90 euro per maand. Zowel geldopnemingen in euro als mobiele én instant overschrijvingen in euro zijn kosteloos.

Voor bestaande klanten met een ING Lion Account of een ING Groene Rekening verandert er niets.