Aantal woonkredieten op laagste niveau in bijna twintig jaar

Het aantal verstrekte woonkredieten is ook in het derde kwartaal, net als eerder dit jaar, fors gedaald. Het bereikte het laagste niveau voor een derde kwartaal in bijna twintig jaar, zo blijkt maandag uit statistieken van de Beroepsvereniging van het Krediet, waarover bankenfederatie Febelfin bericht.

Er werden in het derde kwartaal ongeveer 43.500 nieuwe hypothecaire kredieten verstrekt, voor een totaalbedrag van iets meer dan 7,2 miljard euro. Het aantal kredieten lag 29 procent lager dan een jaar eerder, het bedrag 31 procent. “De nog steeds stijgende rentevoeten en het lage consumentenvertrouwen, in combinatie met de woningprijzen, blijven drukken op de vraag, en leiden bijgevolg eveneens tot een daling van het aantal verstrekte kredieten”, zegt Ivo Van Bulck, de secretaris-generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet, in een persbericht.