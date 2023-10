Prijs van nieuwbouw blijft stijgen

Nieuwbouw wordt nog altijd duurder in ons land, maar de prijscurve vlakt wel af. Dat blijkt uit de Nieuwbouwbarometer van de buurtontwikkelaar Matexi en het vastgoeddataplatform Realo.

De prijs van een gemiddeld nieuwbouwhuis is in het derde kwartaal met 0,25 procent gestegen, tot 390.547 euro. Een gemiddeld nieuwbouwappartement werd 1,32 procent duurder in vergelijking met het vorige kwartaal. De nieuwe richtprijs voor een nieuwbouwappartement bedraagt 299.696 euro. Het gaat om vraagprijzen exclusief btw.

Realo en Matexi definiëren een gemiddeld nieuwbouwhuis als een halfopen bebouwing van 160 vierkante meter met drie slaapkamers, één badkamer en een tuin. Het gemiddelde appartement meet 95 vierkante meter en heeft twee slaapkamers en één badkamer. De Nieuwbouwbarometer is gebaseerd op open data van de overheid, op prijsinformatie in vastgoedaanbiedingen online en op andere onlinebronnen.

Regionale verschillen

Ook in het derde kwartaal zet de stijgende prijsevolutie op de Belgische nieuwbouwmarkt dus nog door. De prijstoename voor nieuwbouwhuizen ligt wel duidelijk lager dan in het tweede kwartaal van dit jaar. Toen toonde de Nieuwbouwbarometer nog een prijsstijging van 2,12 procent in dat segment. In het appartementensegment bedroeg de prijsklim in het tweede kwartaal 1,09 procent.

Realo en Matexi wijzen er wel op dat de beperkte nationale prijsstijging voor huizen de uiteenlopende prijsevoluties tussen Vlaanderen en Wallonië maskeert. In Vlaanderen was er in het derde kwartaal nog een prijsklim van 0,78 procent tot een gemiddelde huizenprijs van 418.310 euro. In Wallonië was er op kwartaalbasis evenwel een prijsdaling van 0,19 procent, wat resulteert in een gemiddelde prijs van 326.705 euro. Voor Brussel zijn er in huizensegment geen prijsberekeningen, wegens onvoldoende data.

Op jaarbasis zijn de prijsstijgingen nog aanzienlijk. Nieuwbouwhuizen in Vlaanderen zijn 5,21 procent duurder dan een jaar geleden. En nieuwbouwappartementen in Brussel werden zelfs 11 procent duurder (zie tabel).

Betaalbaarheid onder druk

Kristoff De Winne, acquisition & development director bij Matexi, merkt op dat het nieuwbouwsegment met een andere snelheid evolueert dan de rest van de Belgische vastgoedmarkt. Hij maakt zich ook zorgen over de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen. “In een markt die fel onder druk staat door gestegen rentevoeten, bouwkosten en inflatie, dreigen energie-efficiënte nieuwbouwwoningen voor velen onbereikbaar te worden”, stelt hij.

De hervorming door de federale regering van het btw-tarief van 6 procent voor sloop en hernieuwbouw vindt hij een maatregel die zijn doel volledig zal missen: “Door de btw op 6 procent te beperken tot enkel particulieren die zelf slopen en heropbouwen, zullen grote hernieuwbouwprojecten in woonkernen onbetaalbaar worden voor veel mensen.”