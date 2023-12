Beursblog: de stijgers en dalers van beursjaar 2023

Bij de sterkste stijgers en felste dalers op de voornaamste beursindexen zitten dit jaar een aantal vanzelfsprekende namen, maar evengoed verrassingen.

Omdat een beeld vaak meer zegt dan duizend woorden, gaat ondergetekende zich de moeite besparen om vijfduizend woorden te schrijven en u vijf, hopelijk interessante, beelden voorschotelen over het afgelopen beursjaar.

We beginnen het dichtst bij huis, waar een deel van de stijgers hun positie vooral te danken heeft aan de koersspurtjes die ze recent geplaatst hebben.

Op de bredere markt gaat het veelal onbekende Griekse energiebedrijf Cenergy met de prijs lopen, terwijl biotechbeleggers de zwaarste klappen kregen.

Op de bredere Europese markt was Rolls-Royce de grote verrassing.

In de Verenigde Staten is tech over het algemeen de winnaar terwijl bij de verliezers met Moderna een van de winnaars van de vorige jaren zit.